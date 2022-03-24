【烏克蘭戰爭】美國務院控俄犯戰爭罪 將利用一切方法追究

美國總統拜登早前曾指俄羅斯總統普京是戰犯，俄羅斯方面指言論完全不能接受。美國國務院正式指控俄羅斯犯下戰爭罪，並表示將利用一切可用工具追究責任。美國國務卿布林肯表示，美國將繼續努力收集證據與國際機構分享。

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布林肯（Antony Blinken）周三（23日）表示，根據目前可獲得的信息可以宣布，美國政府評估俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下戰爭罪。美國將及致力適用一切可用工具追究責任，包括刑事起訴。布林肯表示，美國將繼續努力收集證據並與國際機構分享，讓有司法裁決權的法院處理指控。

美國國務院未有詳細說明構成戰爭罪的具體襲擊或事件，但布林肯在聲明指，當局已看到大量無差別和蓄意針對平民襲擊，及其他暴行的可信報道。他指俄軍摧毀公寓、學校、醫院、重要基建、民用車輛、購物中心及救護車，造成數千名無辜平民傷亡，許多受俄軍襲擊地點都清楚顯示正被平民使用，包括馬里烏波爾市（Mariupol）的婦科醫院。

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新任美國全球刑事司法大使沙克（Beth Van Schaack）亦表示，馬里烏波爾市醫院襲擊似乎是對民用設施的直接攻擊，將支持美國盡可能公開證據。她指當局需對可用的信息進行全面評估，確保其不會損害任何收集方法及手段，但認為讓全世界了解烏克蘭正在發生的事情非常重要。當局正考慮所有選擇，案件或由烏克蘭法院及海牙國際刑事法院（ICC）等審理。

俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）表示，美國國務院指控俄羅斯在烏克蘭犯戰爭罪言論不合常理。安東諾夫指責華府，企圖賦予自己審判誰是罪犯的權利，令人無法接受，並指華府行為旨在企圖將俄羅斯妖魔化，並煽動仇俄心理。

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責任編輯：李俊儀