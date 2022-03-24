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【年終獎金】華爾街去年獎金大漲20%　人均獲達200萬港元、創2006年以來最高水平

Hot Talk 11:25 2022/03/24

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【年終獎金】華爾街去年獎金大漲20%　人均獲達200萬港元、創2006年以來最高水平

紐約州審計署周三公布的報告顯示，去年華爾街平均獎金增幅達20%，證券從業人員的平均獎金為25.75萬美元（約201萬港元），創下自2006年以來最高水平。

報告顯示，在2021年，隨着全球多數股指飆升至歷史新高、生意交易及大型商業銀行證券交易活動達到創紀錄水平，推動了獎金增長。「這些數字突然飆升，而且比預期更高。」紐約州審計長Thomas DiNapoli認為這是一個好消息，因證券行業可以說是紐約州最大城市紐約市財政的重要來源之一。華爾街貢獻了紐約市2021年全部稅收的18%左右，這將有助於紐約市獲得超出預期的入息税收入。

該報告稱，在傳統的12月至3月獎金季節，總獎金池增加約21%，達到450億美元，相比之下在2020年為371億美元。不過，紐約市和紐約州目前預計，今年證券從業人員的激勵性薪酬卻將平均下降16%。

另外，與2020年相比，華爾街的金融機構去年的職位數量保持在18萬個左右，與2020年相對持平，略微減少了約600個職位。

**港股第二季有望反彈？滙豐劉紹文分析博反彈可留意5大板塊**

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編輯：姚卓然

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