▲ 【騰訊業績】一文看清投行最新騰訊目標價 料上半年遊戲廣告難有起色

騰訊 （00700） 昨公布第4季業績營收按年增8%至約1442億元（人民幣，下同），經調整純利按年跌25%至249億元，齊遜預期。不單騰訊總裁劉熾平預告互聯網行業面臨著根本性的變化和挑戰，多家投行也繼而在最新研究報告更改騰訊目標價，反映騰訊廣告業務繼續承壓、遊戲收入須待復批版號也能增長，但除了摩通予「減持」評級，大多投行續予買入或增持評級。

騰訊今早股價低開4%，報373元，最新跌3%，報377.2元，成交71億元。

綜合券商分析，騰訊在遊戲、廣告業務上半年難有明顯起色，寄望下半年監管或基數回落才有較好表現，而騰訊非控股投資公司估值減也令部分券商下調估值理據。

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大行分析騰訊今年遊戲業務呈「先低後高」

在騰訊遊戲業務，管理層認為，內地遊戲未成年保護措施的影響將在今年下半年消化，2023年新遊戲可推動國際增長。

中金預計，騰訊全年遊戲收入將成長10%至1,916億元，呈前低後高態勢，待版號重啟發放之後，遊戲收入增速有望恢復平穩。大摩就預期，騰訊上半年本土遊戲增長減慢，料上半年分部收入只增1%。

大行也料廣告業務逆風更大，大摩料騰訊首季廣告收入大跌15%，中金也預計，大環境不佳下，騰訊廣告業務在今年底才恢復增長。野村則料騰訊上半年廣告收入跌11%，但下半年可增長16%。

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中金：騰訊被投企業估值降 摩通續叫沽

其他方面，中金提及，騰訊上季業績遜預期關鍵之一是聯營公司虧損大於預期，因應騰訊投資企業估值下降，下調目標價3%至513港元，維持「中性」評級。

野村認為，騰訊在小程序、國際遊戲市場及企業服務的3個增長點仍有新驅動因素，長期前景仍然樂觀。

即使是早前大幅下調評級和目標價的摩通也指，騰訊近年注重投資擴大規模，令利潤率受壓，但對長期盈利能力有信心。該行重申中國互聯網發展模式轉變，行業未來收入增長放緩，但利潤率會提高。

摩通下調騰訊今年經調整每股盈利預測15%，即按年倒退9%，但料2023年可增長32%，且較收入增長15%更快，維持265元目標價，相當於今年預測市盈率19倍，評級「減持」。

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