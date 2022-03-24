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【吉利業績】大行紛調低吉利目標價　芯片供應偏緊及市場環境仍具挑戰

股市 11:08 2022/03/24

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【大行報告】大行紛調低吉利目標價　芯片供應偏緊及市場環境仍具挑戰

吉利汽車 （00175） 預告今年至少推8款雷神混能車、極氪電動MPV，並相信芯片供應可於次季改善，但券商對吉利今年經營前景仍審慎，多家大行於吉利績後下調目標價。大和認為，成本上升令吉利毛利率受壓，諣低今明兩年每股盈利預測27%至30%，但基於股價自去年十月底已回吐約56%，故調升吉利評級至「買入」。吉利股價績後反覆，曾低見11.72元。

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吉利料芯片供應次季可改善【下一頁】

大和指，吉利去年下半年收入升2%至566億元人民幣，但銷量則跌13%，主要受芯片供應短缺影響，意味銷售單價因組合改善而增長10%，毛利率亦升1.8個百分點至17.1%。大和預期，中國星系列今年銷量佔比將由去年的18%升至30%，有助提高吉利的盈利能力及毛利率。

不過，大和認為，現時投資情緒疲弱，加上芯片供應偏緊，地緣政治危機仍在，故降吉利目標價46%至15元。

吉利去年少賺12%惟增派末期息【下一頁】

瑞信表示，吉利去年下半年純利跌24%，主要極氪及其他電動車品牌的市場推廣開支上升，以及研發成本上漲，導致經營溢利率下跌3.2個百分點至2.4%的新低。瑞信稱，基於經營溢利率不及預期，故調低吉利今明兩年純利預測27%至36%，目標價亦降48%至13.5元。

摩根大通稱，吉利去年盈利遜預期，但並不意外，因股價疲弱及市場環境具挑戰，相信今年吉利股價表現將取決於生產復甦與潛在需求，及盈利能力改善情況，故調低吉利今明兩年盈利預測18%及25%，目標價亦降33%至14元。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

相關文章：【吉利175】吉利汽車連跌5日今續跌2%　2月銷量按月減46%、受ESP芯片供應短缺和春節假期影響

相關文章：【兩會2022】小米雷軍促加快建設電動車快充站　吉利李書福倡加快換電站建設

港股 電動車 汽車 遜於預期 目標價 每股盈利 吉利汽車（00175） 大行報告 地緣政治
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