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美國首位女國務卿逝世 任內支持北約擴張

環球政治 11:15 2022/03/24

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美國首位女國務卿奧爾布賴特（Madeleine Albright）因癌症病逝，終年84歲。奧爾布賴特為克林頓政府的核心人物，於冷戰時期結束後協助指導西方外交政策，任內也支持北約擴張。

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奧爾布賴特的家人周三（23日）發聲明，宣布84歲的奧爾布賴特因癌症病情，在一眾親友的陪伴下安詳離世。

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奧爾布賴特1937年生於捷克斯洛伐克，因二戰隨家人逃至南斯拉夫，其後再遷居美國。這段童年經歷使奧爾布賴特終生反對極權主義和法西斯主義。

她於哥倫比亞大學取得博士學位後，於1976年踏足政壇展開長達數十年的政府與外交工作。

奧爾布賴特在前總統克林頓（Bill Clinton）政府有重要地位，克林頓上台後率先委任她為美國駐聯合國大使。但盧旺達大屠殺1993年發生時，奧爾布賴特堅持不干預盧旺達內政成為其政治生涯一大爭議。

她其後獲克林頓委任為美國史上首位女國務卿。她支持北約擴張，推動北約干預巴爾乾地區阻止種族滅絕和種族清洗。她也尋求減少核武器擴散，並在全球提倡人權和民主。

奧爾布賴特在冷戰結束的10年間成為美國外交政策的代表人物，協助美國在伊拉克與巴爾乾地區建立國際聯盟，美國不時會進行軍事干預行動。

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她退休後也繼續參與世界各地的民主工作並評論美國施政，更曾經批評美國前總統特朗普（Donald Trump）為現代美國歷史上最不民主的總統。

俄羅斯宣布攻打烏克蘭前，奧爾布賴特在《紐約時報》發表專欄文章警告俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將犯下歷史性錯誤，並警告俄羅斯將要付出毀滅性的代價。

美國總統拜登（Joe Biden）發聲明悼念奧爾布賴特，形容她是政壇舉足輕重的人物。拜登又表示自己90年代於美國參議院外交關係委員會工作時與她共事，成為其參議院生涯的亮點。

克林頓也發表聲明悼念奧爾布賴特，表示他與妻子希拉莉（Hillary Clinton）對她的離世深感悲痛。克林頓形容奧爾布賴特是最優秀的國務卿，也是傑出的聯合國大使、教授和一位非凡人物。

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責任編輯：鄭錦玲

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