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【烏克蘭戰爭】俄在安理會提對烏人道援助 僅中國支持13國棄權

環球政治 10:58 2022/03/24

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烏克蘭多個城市被俄羅斯軍隊圍攻或轟炸，被指可能釀成人道災難。俄羅斯起草對烏克蘭平民的人道援助動議於聯合國安全理事會表決，13個成員國因俄羅斯在動議中乎提及俄國對烏克蘭戰爭及潛在人道危機的責任，選擇投下棄權票。15個成員國中，僅中國及俄羅斯投贊成票。

【烏克蘭戰爭】俄諾貝爾和平獎得主拍賣獎章 助烏難民 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】俄愛國棋王支持普京侵烏 被罰禁賽半年 【下一頁】

俄羅斯的烏克蘭平民人道援助動議周三（23日）在聯合國安理會表決，結果只有俄羅斯及中國贊成，其他13國投棄權票，動議被否決。法國與墨西哥曾提出類似動議，但當中包含指控俄羅斯製造烏克蘭人道危機責任，遭俄國表明反對而撤回，改為俄國自行提出動議。

美國駐聯合國大使托馬斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）指出，俄羅斯是烏克蘭戰爭唯一應被指責的國家，批評俄羅斯否認真相的不誠實做法將注定持續失敗。英國駐聯合國大使伍德沃德（Barbara Woodward）表示，俄方若真關心人道情況，可停止轟炸烏克蘭兒童及包圍戰略。

中國常駐聯合國代表張軍則表示，中國強烈期望俄烏雙方應立即停火，但與此同時安理會亦應以正面﹑積極及具建設性的態度，回應烏克蘭的人道危機。俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vassily Nebenzia）批評，選擇棄權的國家是出於政治原因。

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https://dynamic.hket.com/article/71f3

 

責任編輯：吳漢培

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