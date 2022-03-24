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【Google】Google Play允許用戶　直接向Spotify支付訂閱費用

科技 11:35 2022/03/24

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Google和Spotify宣布，未來版本的Spotify App將允許用戶直接向Spotify支付訂閱費。（法新社）

一直以來，使用Google Play的App開發者必須通過Google的系統向用戶收費，Google也至少從中收取總銷售額15%，甚至高達30%的佣金，但這局面近日出現改變。Google和Spotify宣布，未來版本的Spotify App將允許用戶直接向Spotify支付訂閱費，而Spotify的替代收費系統將在Google Play之外提供。

【連登下架】香港熱門討論區LIHKG連登App　突從蘋果App Store下架

據《CNBC》報道，這次改變是Google Play至今為止，對第三方收費系統方面作出的最重大讓步，甚至已成為全球監管機構的主要焦點。Google表示：「這個試點將允許少數App開發者參與，在Google Play的收費系統旁邊提供一個額外的收費選項，旨在幫助我們探索向用戶提供其他選擇的可能性，同時保持我們對生態系統的投資能力。」

Google或會收取11%費用

然而，Google未有就試點安排提供廣泛實施的時間表，也沒有說明哪些國家將首先獲得這一功能。再者即使在新安排下，Spotify仍需為其自己處理的付款向Google支付一定費用。Google提到，該公司會以在韓國推出的新政策為基礎，繼續對通過替代收費方式購買的訂閱服務收取11%的費用，因為這是該國的法律要求。

【交友App】Tinder母企推單身父母專用交友App　助協調約會日期+避開照顧孩子時間

無可置疑的是，Google此舉已為Apple帶來了壓力，因為Apple一直都堅決反對第三方在其App Store上為數碼商品收費，而在開發者條款和收費方面，App Store和Google Play一直都存在激烈競爭。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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