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【券商點睇】堅守順周期低估值板塊 申萬宏源料A股Q3回暖

股樓投資 11:08 2022/03/24

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申萬宏源研究A股策略首席分析師傅靜濤表示，A股已浴火待重生，今年第二季市場仍需磨底，期間科技股、消費股可能迎來左側布局機會，市場全面回暖的契機預計從第三季開始。「2022年前三季無視波動，堅守順周期低估值板塊可能是一種制勝策略。」

【同場加映】溫股知新：檢討六大指標 三大策略出招

傅靜濤分析，在3月中旬市場處於低點之時，其長期性價比已可與幾個歷史大底相提並論，大底部對應大機會，但走出大底的過程往往是波折的。2022年類似於2012年「市場底」可能同步於「經濟底」，需等待無可辯駁的復甦驗證，順周期低估值板塊可能還有一波機會，煤炭和房地產板塊可能成為彈性最高的方向。

【延伸閱讀】第5波疫情：滙豐看好8隻港股 受惠本港恢復商業活動，請按【見下頁

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尋找2022年可能形成的新主綫，他建議關注兩條綫索。第一，公募重倉行業板塊出現調整後，大部分新主綫會出現在公募重倉的其他方向上，重點關注漲價消費，如白酒、調味品行業、數字經濟，如計算機行業、電子，如上半年功率半導體行業及下半年消費電子行業、醫藥細分領域的中期機會。第二，如果新經濟高景氣方向未及時出現，「經濟底」可能驅動順周期低估值板塊成為新主綫。

【同場加映】青姐話：人人話見底 其實抵唔抵？

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記者：林衛

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