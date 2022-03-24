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【智能手機】初創Nothing推首款智能手機　稱自家作業系統集Android最佳功能

科技 10:36 2022/03/24

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Nothing日前宣布將推出首款智能手機Phone 1，更表示將運行自家作業系統Nothing OS。（Nothing官網截圖）

中國消費電子製造商OnePlus創辦人Carl Pei，去年離開公司到英國成立初創Nothing，及後再收購「Android 之父」Andy Rubin旗下的Essential手機品牌，為製造自家智能手機鋪路。Nothing日前終於宣布將推出首款智能手機Phone 1，更表示Nothing Phone 1將運行自家作業系統Nothing OS，「集 Android的最佳功能為一體」。

【Android手機】高通將採用修正服務平台　改善Android手機定位準確

Nothing行政總裁Carl Pei表示，Phone 1將採用高通Snapdragon芯片，並運行自家作業系統Nothing OS。他形容，Nothing OS是集Android的最佳功能於一身，提供快速、流暢並具個性化體驗，硬體則採用定制的字型、顏色、圖形元素和聲音。據悉，Nothing OS將在4月發表首個預覽版，並供特定的Android手機下載體驗。

Nothing CEO：正建立蘋果替代品

Carl Pei強調，該公司正在建立最引人注目的蘋果替代品。他表示：「Phone 1將定位為一個更廣泛生態系統的一部分，Nothing OS也會向其他品牌開放，讓不同產品和服務之間帶來類似蘋果（Apple）的凝聚力，同時允許用戶使用他們想要的任何設備。」

【華為新品】華為輕旗艦nova 9 SE登場　主打Vlog拍攝售$2,788

Nothing Phone 1的詳細資訊將會在未來數月內公布，並預計於今年夏天開售。

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

責任編輯：陳卓賢

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