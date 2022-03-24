【中概股】美國SEC再披露退市風險名單 微博成第六家被點名公司

美國證券交易委員會（SEC）披露，新浪微博（WB）被列入退市風險名單，成為第六家被列入名單的中概股。早前，被納入名單的公司還有百濟神州（BGNE）、百勝中國（YUMC）、再鼎醫藥（ZLAB）、盛美半導體（ACMR）及和黃醫藥（HCM）。

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SEC稱，被臨時認定的發行人若認為被認定錯誤，將有15個工作日與委員會工作人員聯繫，並應在信函中附上證據支持。受消息拖累，微博周三（23日）的美股交易時段，股價一度瀉10.1%，收市跌幅收窄至0.6%，報27美元。

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在上周的國務院金融委，副總理劉鶴特別提到「繼續加強與美方監管機構的溝通，爭取盡快就中美審計監管合作達成協議」。據外電消息，中國監管機構已要求包括阿里巴巴（09988）、百度（09888）和京東（09618）在內部分在美上市的公司，做好披露更多審計信息的準備。目前中國政府正努力確保國內公司繼續在紐約上市。

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記者：林衛