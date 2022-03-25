【內房危機】融創中國確認無法如期4月初兌付兩筆債券或債息、涉款42億人幣　孫宏斌擬私人無限擔保展期

▲ 【內房危機】融創中國擬押後償還40億人幣境內債券 仍需債權人批准

融創中國 （01918） 周四盛傳押後償還於4月1日到期、總值約40億元人民幣的境內債券「20融創01｣ 。融創中國在周五（24日）正式公告，4月初無法如期支付「20融創01｣本金連到期債息，以及另一筆「21融創03」到期債息，涉款約41.66億元人民幣。

融創中國指，公司面對「階段性資金壓力」而無法籌足足額兌付兌息資金，擬於近期與債券持有人就債券展期、延期支付溝通，方案包括融創董事長孫宏斌將為該筆債券提供無限連帶責任擔保，但目前未有確實方案。

融創中國周四大跌17%後，周五股價回升1.6%，收報5.08元，成交14億元。

融創方案傳不獲債權人認同

周四市場消息指，融創擬將還款期延長兩年，首20日先支付利息，每季再分期償還本金。不過，有債權人認為，融創的延期還款方案愈改愈差，認為公司有能力最少先償還10億元人民幣。

融創預告拖欠到期債券包括：

2020年發行的「20融創01｣，本金40億元人民幣，當期利率4.78厘，將於4月1日到期兌付回售資金及利息。

2021年發行的「21融創03｣，本金20億元人民幣，當期年率7厘，將於4月2日到期支付債息。

融創：絕不會發生「逃廢債」

融創解釋，首兩個月合約銷售跌27%、新春後股市債市大跌、境外評級機構下調評級，資產處置和專項融資等資金方案皆難以執行。公司稱，至2021年底，連同聯營公司可售貨值（含合聯營公司）約為2萬億元人民幣，項目開工及營運情況基本穩定。

融創在公告指，「公司將堅決落實黨中央的決策部署，落實國務院金融穩定發展委員會關於防範化解房地產行業風險相關要求」，絕不會發生「逃廢債」的情形，盡最大可能保障債券持有人的權益。

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