【內房危機】融創中國擬押後償還40億人幣境內債券、股價跌7%　孫宏斌私人擔保

▲ 【內房危機】融創中國擬押後償還40億人幣境內債券 仍需債權人批准

路透報道，融創中國 （01918） 計劃押後償還於4月1日到期，總值約40億元人民幣的境內債券「20融創01｣ 。現時融創正與大型債權人進行初步談判，延期的細節尚未確定，仍需要債權人的批准。消息指，融創董事長孫宏斌將為該筆債券提供無限連帶責任擔保，「還是說明公司實控人的擔當、對公司未來發展的看好」。

融創曾跌逾7%，低見5.51元。現報5.59元，跌6.8%。

報道指，融創擬將還款期延長兩年，首20日先支付利息，每季再分期償還本金。不過，有債權人認為，融創的延期還款方案愈改愈差，認為公司有能力最少先償還10億元人民幣。

據指，目前融創的債務展期，也僅針對4月到期「剛性債務」，並非全面展期。

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