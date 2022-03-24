【港股市況】恒指黑期跌約213點　 騰訊ADR較港低近4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

油價急飆，美股受壓，道指挫448點。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開276點，恒指料開報21877點%。滙豐 （00005） ADR折合報52.46元，較港收市價低0.69元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報374.42元，較港收市價低14.58元或3.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報114.65元，較港收市價2.95元或2.5%。

財經日誌：

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即市走勢：

【08：44】恒指黑期跌約213點，報21939點；道指期貨升13點，報34371點。

【08：23】【業績｜天然氣設備】中集安瑞科去年溢利升52% 末期息0.21港元、氫能源收入升37%

【08：15】【業績】酷派去年虧損擴大45.3%至5.7億元 不派息

【08：01】【業績｜資源股】馬鋼去年淨利潤升近1.7倍至53億元人民幣 末期息0.35元人民幣

【07：45】港股ADR收報21877點，跌276點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報52.46元，較港收市價低0.69元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報374.42元，較港收市價低14.58元或3.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報114.65元，較港收市價2.95元或2.5%。

更多港股ADR及中概股報價：

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【07：30】美國原油庫存下跌251萬桶，加上歐盟、北約及七大工業國（G7）周四將開會討禁止進口俄羅斯能源，俄羅斯總統普京聲言轉用盧布出售天然氣，烏克蘭又指談判陷重大困難，觸發油價急飆，股市受壓，道指挫448點，報34358點；納指跌186點或1.32%，收報13922點；標指跌55點，收報4456點。

即睇美股收市：

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責任編輯：梁浩碩