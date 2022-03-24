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【港股市況】恒指低開151點　 騰訊績後跌4%、中移動升3%（不斷更新）

股市 10:18 2022/03/24

分享：

港股市況不斷更新

油價急飆，美股受壓，道指挫448點，港股今早低開約150點，恒生指數開報22002點，跌151點。科指跌0.6%，報4722點。騰訊 （00700） 績後跌4%；阿里巴巴 （09988） 跌1%；中移動 （00941） 績後升3%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

財經日誌：

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即市走勢：

【10：17】 閱文 （00772） 股價逆市升逾3%，高見35.6元。

【10：11】融創中國 （01918） 據報計劃押後償還一隻於4月1日到期，總值約40億元人民幣的境內債券，融創股價跌近6%，低見5.56元。

【內房危機】融創中國擬押後償還40億人幣境內債券　仍需債權人批准

【10：10】舜宇 （02382） 股價績後未止跌，今早跌逾6%，低見131.5元。瑞聲 （02018） 跌近3%，低見17.6元。

【10：08】微博 （09898） 曾跌逾4%，低見201.4元，最新跌幅收窄至近0.1%。

【中美金融戰】6家中概股被美國列入「預定摘牌名單」　新加入微博（附名單）

【10：00】大市跌幅再擴大至160點，報21993點；科指跌0.9%，報4708點。

【09：54】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 兩桶油升幅擴至3%。

【09：49】【業績｜餐飲股】九毛九升4%　去年多賺1.7倍至3.4億人幣、末期息6仙

【09：43】【業績｜火鍋股】海底撈升7%　去年轉蝕逾41億人幣不派息、「啄木鳥」計劃下已永久關閉260家海底撈

【09：41】港股開市後曾跌200點，其後跌幅收窄，最新跌約25點。

【09：41】【業績】金山軟件第四季盈轉虧　派發末期息0.12元、股價跌半成

【09：39】【業績｜電子設備股】百富環球升5%創近四個月高　去年多賺2成至10.8億元、派末期息每股0.15元

【09：39】煤氣 （00003） 續跌低1%，破底低見9.46元。

【09：36】【業績｜生科股】藥明康德績後跌5%　去年盈利增7成至82.7億人幣、今年續併購增強服務能力

【09：35】騰訊 （00700） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌2%。

【09：30】中移動 （00941） 開市後升4%，高見56.8元。

【09：27】油價升逾5%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 逆市升逾1%；中石化 （00386） 升0.3%。紐約期油收報114.93美元，升5.2%。布蘭特期油收報121.6美元，升5.3%。

【09：22】恒生指數開報22002點，跌151點。科指跌0.6%，報4722點。騰訊 （00700） 績後跌4%；阿里巴巴 （09988） 跌1%；中移動 （00941） 績後升3%。

【騰訊700業績】騰訊上季收入增8%　經調整溢利248.8億人幣　同遜預期　業績前曾倒跌

中國移動去年純利增8%、全年派息增23%　楊杰：數字化轉型是今後發展方向

【09：14】期指開報21900點，跌200點。

【08：44】恒指黑期跌約213點，報21939點；道指期貨升13點，報34371點。

【08：23】【業績｜天然氣設備】中集安瑞科去年溢利升52%　末期息0.21港元、氫能源收入升37%

【08：15】【業績】酷派去年虧損擴大45.3%至5.7億元　不派息

【08：01】【業績｜資源股】馬鋼去年淨利潤升近1.7倍至53億元人民幣　末期息0.35元人民幣

【07：45】港股ADR收報21877點，跌276點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報52.46元，較港收市價低0.69元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報374.42元，較港收市價低14.58元或3.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報114.65元，較港收市價2.95元或2.5%。

更多港股ADR及中概股報價：

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【07：30】美國原油庫存下跌251萬桶，加上歐盟、北約及七大工業國（G7）周四將開會討禁止進口俄羅斯能源，俄羅斯總統普京聲言轉用盧布出售天然氣，烏克蘭又指談判陷重大困難，觸發油價急飆，股市受壓，道指挫448點，報34358點；納指跌186點或1.32%，收報13922點；標指跌55點，收報4456點。

即睇美股收市：

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【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

 

港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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