【業績|天然氣設備】中集安瑞科去年溢利升52%　末期息0.21港元、氫能源收入升37%

▲ 【業績|天然氣設備】中集安瑞科去年溢利升52% 末期息0.21港元、新簽訂單增5成

天然氣設備股中集安瑞科 （03899） 去年收益升49.9%至184.2億元人民幣，溢利升52.4%至8.8億元人民幣，核心溢利升61.4%至9.5億元人民幣，末期股息大升5成至0.21港元，派息比率約為40%。

集團整體毛利率下降2.3個百分點至14.7%。分部收入看，清潔能源分部的收益大幅上升38.8%至97.2億元人民幣，當中，氫能相關業務錄得收入1.75億元人民幣，按年增長37%。該分部為本集團最高收益的業務，佔集團整體收益52.7%。

另外，化工環境分部收益大升87.2%至37.9億元人民幣，佔集團整體收益20.6%。而液態食品分部收益上升25.4%至34.2億元人民幣，佔集團整體收益18.6%。

於2021年底，集團累計新簽訂單為213億元人民幣，按年增長50.1%。清潔能源、化工環境及液態食品各分部的新簽訂單分別達114億元人民幣、51億元人民幣及48億元人民幣，相當於分別按年增加29.6%、92.8%及74.4%。氫能業務新簽訂單於2021年底為人民幣2.3億元。

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編輯:姚卓然