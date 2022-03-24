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【業績｜天然氣設備】中集安瑞科去年溢利升52%、氫能源收入升37%　總經理：歐洲加速建LNG接收站（第二版）

股市 12:44 2022/03/24

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【業績|天然氣設備】中集安瑞科去年溢利升52%　末期息0.21港元、新簽訂單增5成

天然氣設備股中集安瑞科 （03899） 去年收益升49.9%至184.2億元（人民幣，下同），溢利升52.4%至8.8億元人民幣，核心溢利升61.4%至9.5億元人民幣，末期股息大升5成至0.21港元，派息比率約為40%。執行董事兼總經理楊曉虎表示，現時在手的清潔能源訂單約79.8億元，當中氫能佔1.3億元，氫能業務會根據訂單來儲備庫存，不會預先儲備大量，而今年集團有兩個氫能項目建設，預期資本開支約3億元。

目標改造300艘天然氣發動機船

楊曉虎稱，集團積極將柴油發動機動力罐船改造成天然氣發動機船，目前已接獲112艘船舶油改氣訂單，訂單金額逾4億元人民幣，今年目標改300艘。

俄烏局勢令油氣價格急漲，楊曉虎指，歐洲能源主要以從俄羅斯及中東輸入的管道氣為主，受局勢影響，德國已快速啟動液化天然氣（LNG）接收站的建設，集團已參與項目的前期交流，據他了解，歐洲多國亦加速LNG接收站的建站，預期未來LNG應用層面會更廣。

更關注油氣差價

對於天然氣價急漲，他表示，更關注油氣差價，若用油成本便宜很多，會影響天然氣應用端的裝備及需求，而去年大家提前補庫，拉動天然氣需求端，造成淡季天然氣價格反而漲得很高，油價反而沒有漲。

今年能源價格變化主要跟俄烏局勢影響，若油價大升，天然氣的優勢反而能體現，因油氣價格是掛勾的，預期氣價中長期向上，客戶應用增加及中央雙碳目標也支持天然氣需求。

去年毛利率下降2.3個百分點

中集安瑞科去年整體毛利率下降2.3個百分點至14.7%。分部收入看，清潔能源分部的收益大幅上升38.8%至97.2億元人民幣，當中，氫能相關業務錄得收入1.75億元，按年增長37%。該分部為本集團最高收益的業務，佔集團整體收益52.7%。

另外，化工環境分部收益大升87.2%至37.9億元，佔收益20.6%。液態食品分部收益上升25.4%至34.2億元，佔集團整體收益18.6%。

2021年底，集團累計新簽訂單為213億元人民幣，按年增長50.1%。清潔能源、化工環境及液態食品各分部的新簽訂單分別達114億元人民幣、51億元人民幣及48億元人民幣，相當於分別按年增加29.6%、92.8%及74.4%。氫能業務新簽訂單於2021年底為人民幣2.3億元。

（第二版加入管理層言論）

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編輯：姚卓然

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港股 派息比率 天然氣 氫能 中集安瑞科（03899）
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