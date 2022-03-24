▲ 【業績|資源股】馬鋼去年淨利潤升近1.7倍至53億元人民幣 末期息0.35元人民幣

馬鋼 （00323） 去年營業收入升39.5%至1138.5億元人民幣，淨利潤升近1.7倍至53.3億元人民幣，末期息每股人民幣0.35元。單計第4季，營業收入為280.4億元人民幣，但卻虧損12億元人民幣。

公司主要產品是鋼材，大致可分為板材、長材和輪軸三大類。去年長材營業收入升36.8%至466億元人民幣，毛利率增加1.41個百分點至8.69%；板材營業收入升45.4%至522.6億元人民幣，毛利率增加7.39個百分點至16.59%；輪軸營業收入升4.8%至21.6億元人民幣，毛利率減少0.46個百分點至15.6%。

展望未來，公司根據冶金規劃院預測，2022年中國鋼材需求總量保持平穩或略有下降。而公司計劃今年生產生鐵1,853萬噸、粗鋼2,097萬噸、鋼材2,090萬噸。

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編輯:姚卓然