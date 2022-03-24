【業績】攜程去年淨虧損縮83%至5.5億元人幣 第四季轉虧蝕8.3億元人幣
股市 07:51 2022/03/24
攜程 （09961） 公布業績。去年攜程股東淨虧損為5.5億元人民幣，相比2020年同期淨虧損32億元人民幣，大減82.8%，每股虧損0.87元人民幣。單計第四季，攜程由盈轉虧，股東淨虧損為8.3億元人民幣，相對2020年同期淨利潤10億元人民幣。
2021年全年，攜程淨營業收入為200億元人民幣，按年升9%。住宿預訂營業收入為81億元人民幣，升14%，佔2021年合計營業收入的41%。交通票務營業收入為69億元人民幣，跌3%，佔2021年合計營業收入的34%。旅遊度假業務營業收入為11億元人民幣，跌11%。商旅管理業務營業收入為13億元人民幣，升54%。
單計第四季度，中國局部地區出現了幾次新冠疫情的反覆，抑制用戶需求，淨營業收入為47億元人民幣，按年跌6%，按季跌12%。住宿預訂營業收入19億元人民幣，按年跌14%，交通票務營業收入15億元人民幣，按年跌11%。
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責任編輯：梁浩碩