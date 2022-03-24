  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (四) 10:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】攜程去年淨虧損縮83%至5.5億元人幣　第四季轉虧蝕8.3億元人幣

股市 07:51 2022/03/24

分享：

攜程 （09961） 公布業績。去年攜程股東淨虧損為5.5億元人民幣，相比2020年同期淨虧損32億元人民幣，大減82.8%，每股虧損0.87元人民幣。單計第四季，攜程由盈轉虧，股東淨虧損為8.3億元人民幣，相對2020年同期淨利潤10億元人民幣。

2021年全年，攜程淨營業收入為200億元人民幣，按年升9%。住宿預訂營業收入為81億元人民幣，升14%，佔2021年合計營業收入的41%。交通票務營業收入為69億元人民幣，跌3%，佔2021年合計營業收入的34%。旅遊度假業務營業收入為11億元人民幣，跌11%。商旅管理業務營業收入為13億元人民幣，升54%。

單計第四季度，中國局部地區出現了幾次新冠疫情的反覆，抑制用戶需求，淨營業收入為47億元人民幣，按年跌6%，按季跌12%。住宿預訂營業收入19億元人民幣，按年跌14%，交通票務營業收入15億元人民幣，按年跌11%。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

 

【業績｜資源股】馬鋼去年淨利潤升近1.7倍至53億元人民幣　末期息0.35元人民幣

【業績】酷派去年虧損擴大45.3%至5.7億元　不派息

責任編輯：梁浩碩

港股 美股 攜程（美：TCOM） 攜程集團－S（09961）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【業績｜中移動】中國移動升3%　去年純利增8%、全年派息增23%　楊杰：數字化轉型是今後發展方向
【業績｜中移動】中國移動升3%　去年純利增8%、全年派息增23%　楊杰：數字化轉型是今後發展方向
【阿里巴巴9988】阿里巴巴回購加碼100億至250億美元　副CFO：現價未反映價值、ADR延續港股強勢
【阿里巴巴9988】阿里巴巴回購加碼100億至250億美元　副CFO：現價未反映價值、ADR延續港股強勢
【恒指ADR+夜期】騰訊ADR跌3.7%　夜期跌114點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】騰訊ADR跌3.7%　夜期跌114點（不斷更新）
【騰訊700業績】騰訊上季收入增8%　經調整溢利248.8億人幣　同遜預期　業績前曾倒跌
【騰訊700業績】騰訊上季收入增8%　經調整溢利248.8億人幣　同遜預期　業績前曾倒跌
【美股收市】憂北約峰會加碼對俄制裁 道指挫448點 布油突破121關
【美股收市】憂北約峰會加碼對俄制裁 道指挫448點 布油突破121關
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款