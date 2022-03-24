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【ET財經早點1分鐘】俄羅斯再起風雲油價急升道指挫 恒指夜期跌114點騰訊ADR向下

股市 07:00 2022/03/24

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美國總統拜登啟程往比利時布魯塞爾出席北約及G7峰會前，北約向東歐增兵。美國同時正式指責俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪行，加上美國和歐洲接近達成降低對俄羅斯能源需求的協議，油價上升半成。紐約期油接近115美元，布蘭特期油突破120美元。

資金避險升溫，現貨金價升22美元。股市受壓。美股道指跌448點，報34,358點；納指跌186點，報13,922點。

恒指夜期跌114點 騰訊ADR低港近4%

騰訊 （00700） 業績欠佳，ADR較港股收市價低近百分之四，拖累恒指夜期跌114點，失守22000關。

中概股普遍造好，納指金龍指數升百分之一，愛奇藝升一成二， 騰訊音樂及嗶哩嗶哩美股升半成。

劉熾平：解決未成年人保護 料可重啟版號

騰訊總裁劉熾平在記者會上表示，騰訊三大業務面臨不同問題，行業面對基本性及結構性改變，騰訊也要作出改變。行業以往由競爭驅動，轉為關注長線健康業務，在過程當中，騰訊要優化營銷、營運、人員等成本。

遊戲監管方面，內地加強對未成年人保護力度，認為當解決未成年人保護問題後，版號也會預期發放。目前騰訊的遊戲儲備充足，預計版號重啟後，新遊戲發布也可會跟上。

微信支付傳被要求須另外納入金融控股公司，劉熾平未有正面回應是否屬實，只稱公司一向重視合規、風險控制，認為各種監管動作對行業屬必要會積極配合。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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