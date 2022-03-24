【開市9點半】騰訊績後ADR跌　中移動多賺8%股息率7.5厘

上一篇文章
【ET財經早點1分鐘】俄羅斯再起風雲油價急升道指挫 恒指夜期跌114點騰訊ADR向下
騰訊 （00700） 上季業績遜預期，ADR即低港3.7%，料騰訊股價也會受壓，不過業績差其實市場早有預期，美市低位見買盤支持。騰訊上季經調整純利248.8億元人民幣，按年跌25%，派末期息每股1.6元，未有如上次般分派投資成果。騰訊總裁劉熾平表示，當解決未成年人保護問題後，版號也會預期發放。
至於微信支付是否要「拆骨」納入新成立的金融控股公司，劉熾平指，了解合規要求以及探索成立金融控股公司的需要。
1） 【騰訊700業績】騰訊劉熾平：平台降費影響不大 料當局解決未成年人保護問題後將重批遊戲版號 過去互聯網行業過分強調「零和競爭」
2） 【騰訊700業績】微信支付「拆骨」納入金融控股公司？ 騰訊劉熾平：曾探索成立需要 倘落實亦影響中性
3） 中國移動去年純利增8%、全年派息增23% 楊杰：數字化轉型是今後發展方向
4） 【業績｜火鍋股】海底撈去年轉蝕逾41億人幣不派息 「啄木鳥」計劃下已永久關閉260家海底撈
5） 【業績｜汽車】吉利今年至少推8款雷神混能車、極氪電動MPV 芯片供應可於次季改善
6） 【恒大危機】多家歐美基金據報向恒大索償 「別無選擇」只能採取法律行動
7） 【業績│設備股】瑞聲科技去年少賺13% 為提高流動性不派末期息 料今年手機鏡頭出貨量增長逾50%（第二版）
8）【中興763】中興通訊復牌後升23% 美法院裁定結束5年合規觀察期、不附加任何處罰（第三版）
9） 【英國通脹】英國宣布緊急削減燃油稅 對抗生活成本上升危機
港股ADR及美股收市情況：
欄名 : 開市9點半