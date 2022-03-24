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【開市9點半】騰訊績後ADR跌　中移動多賺8%股息率7.5厘

股市 06:45 2022/03/24

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騰訊 （00700） 上季業績遜預期，ADR即低港3.7%，料騰訊股價也會受壓，不過業績差其實市場早有預期，美市低位見買盤支持。騰訊上季經調整純利248.8億元人民幣，按年跌25%，派末期息每股1.6元，未有如上次般分派投資成果。騰訊總裁劉熾平表示，當解決未成年人保護問題後，版號也會預期發放。

至於微信支付是否要「拆骨」納入新成立的金融控股公司，劉熾平指，了解合規要求以及探索成立金融控股公司的需要。

重點新聞：

1） 【騰訊700業績】騰訊劉熾平：平台降費影響不大　料當局解決未成年人保護問題後將重批遊戲版號　過去互聯網行業過分強調「零和競爭」

2） 【騰訊700業績】微信支付「拆骨」納入金融控股公司？ 騰訊劉熾平：曾探索成立需要　倘落實亦影響中性

3） 中國移動去年純利增8%、全年派息增23%　楊杰：數字化轉型是今後發展方向

4） 【業績｜火鍋股】海底撈去年轉蝕逾41億人幣不派息　「啄木鳥」計劃下已永久關閉260家海底撈

5） 【業績｜汽車】吉利今年至少推8款雷神混能車、極氪電動MPV　芯片供應可於次季改善

6） 【恒大危機】多家歐美基金據報向恒大索償　「別無選擇」只能採取法律行動

7） 【業績│設備股】瑞聲科技去年少賺13%　為提高流動性不派末期息　料今年手機鏡頭出貨量增長逾50%（第二版）

8）【中興763】中興通訊復牌後升23%　美法院裁定結束5年合規觀察期、不附加任何處罰（第三版）

9） 【英國通脹】英國宣布緊急削減燃油稅　對抗生活成本上升危機

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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港股 中興通訊（00763） 中國恒大（03333） 騰訊控股（00700）

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