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【業績】LEGO代理商凱知樂去年轉賺1341萬元　港澳及海外收入增30%

股市 23:32 2022/03/23

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LEGO代理商凱知樂去年轉賺1341萬元　港澳及海外收入增30%

中國玩具零售及代理商凱知樂 （02122） 去年由虧轉盈，錄得純利1341萬元（人民幣，下同），對上一個財年則虧損1.3億元，不派末期息。期內，收入增長6.9%至約14.7億元，毛利率上升5.1個百分點至41.7%。

期內，來自營零售渠道收入錄得9%增長至約11.6億元，其中零售店收入上升16.7%至約7億元。可比kidsland店舖的同店銷售按年錄得穩健的高個位數增長。

受集團在港澳地區的樂高認證專門店及kkplus kidsland強勁表現的推動，去年來自港澳及海外的收入按年升30.2%至約1.9億元。

截至去年12底止，自營零售渠道共有627個自營零售銷售點，按年減少43個，線上商店減3家至21家。

於去年第四季，凱知樂成為MGA Entertainment在中國內地的授權代理，代理L.O.L. Surprise！、O.M.G.及Na！ Na！ Na！三個知識產權。

相關文章：【LEGO代理商】凱知樂發盈喜　上半年扭虧估賺1000萬人民幣

【LEGO代理商】凱知樂玩具平台kkplus首個周末營業額逾100萬元　進駐品牌增至50個

凱知樂國際（02122） 港股 LEGO 零售

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