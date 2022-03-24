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【業績｜生科股】藥明康德去年盈利增7成　料今年全年收入增65%至70%　股價轉升0.3%

股市 10:28 2022/03/24

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【業績｜醫藥股】藥明康德去年盈利增7成至82.7億人幣　今年續併購增強服務能力

藥明康德 （02359） 去年收入約229.02億元（人民幣，下同），按年增38.5%；盈利約82.66億元，按年增72.2%；經調整盈利約51.31億元，按年增41.1%；每股盈利約1.75元，每10股派末期息5.174元，即每股0.5174元。

藥明康德績後走低，早段曾跌5%，其後轉升，現報125.2元，升0.3%。

有信心今年收入增長達65%至70% 

藥明康德管理層今早在業績會議上指，預料今年收入的增長幅度可達65%至70%，並對完成這一指引目標充滿信心。當中，預計化學業務的收入將會增加近一倍；測試及生物學業務在未來數年仍保持上升；細胞及基因療法（ATU）預計將錄得高於行業平均水平的收入增長；國內新藥研發服務（DDSU）將專注業務發展，料收入會有所下跌。

而資本開支方面，公司表示在今年將繼續擴張，預計全年的資本開支達90至100億元人民幣。當中，將會用以加速廠房建設、研究基地建立，以及加速集團的全球化佈局。

去年來自全球前20大製藥企業收入67.33億元 增24%

藥明康德稱，去年來自美國客戶收入121.46億元，按年增長37.1%； 來自歐洲客戶收入37.19億元，按年增長40.3%；來自中國客戶收入58.02億元，按年增長40.0%；來自其他地區客戶收入12.34億元，按年增長40.7%。

藥明康德表示正不斷拓展客戶群並留住原有客戶，得益於公司全球「長尾客戶」戰略持續發力以及其他客戶滲透率繼續提高，來自於全球前20大製藥企業收入67.33億元，按年增長 24.1%。

藥明康德：美國特拉華州製劑和API生產基地料2025年正式投入運營

在內生建設方面，藥明康德表示，會繼續在全球加強能力和規模的建設，去年旗下合全藥業積極推進國際化佈局，並宣佈在美國特拉華州建設新的製劑和API生產基地，預計將於2025年正式投入運營。此外，公司CTDMO業務於上海臨港的細胞治療及基因產品的研發生產基地及費城Navy Yard基地擴建的高端檢測實驗室已正式投入運營。

在外延併購方面，藥明康德稱，併購戰略尤其注重對所處產業鏈的整合從而提升現有服務能力，同時擴大全球佈局以進一步提升服務全球客戶的業務能力。去年完成對英國Oxgene的收購，Oxgene獨特的腺相關病毒生產新型TESSA™技術和用於慢病毒穩定生產的XLenti解决方案。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

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港股 藥明康德（02359）

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