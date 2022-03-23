▲ 【業績｜電子設備股】百富環球去年多賺2成至10.8億元、派末期息每股0.15元 全年增派近59%、周息率4.3厘

百富環球 （00327） 公布去年收入按年升27.3%至71.96億元；純利按年升20.4%至10.84億元；每股盈利0.989元；派末期息每股0.15元，按年增5成；全年派0.27元，按年派58.8%。百富環球今日績前收報6.23元，跌0.32%，以此推算，周息率約4.3厘。

百富環球稱，去年美國與 加拿大區（USCA）及歐洲、中東及非洲地區（EMEA）的銷售增長最快，分別增長 56.0%及48.3%，而百富會繼續深耕亞太和拉丁美洲等其他國際地區。

為進一步強化供應鏈，百富稱，至落實於惠州市仲愷高新區建設新產業園，建設工程正在進行，預期最快於今年第四季完成。

對於去年底Unit 42對百富終端的獨立調查、針對Pax US的搜查令及媒體報導，百富環球稱，自去年12月中旬公告後，目前無有關該事件的進展，有關事件及媒體報導對集團並無產生任何重大財務影響。

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