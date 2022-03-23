【盈警】太陽城集團料去年轉蝕不少於5.3億元

▲ 太陽城集團料去年全年轉蝕不少於5.3億元

太陽城集團 （01383） 發盈警，預期去年全年盈轉虧，蝕不少於5.3億元，對上一個財年則盈利8億元。太陽城指，疫情繼續對集團整體業務造成影響，集團旅遊相關業務自去年12月暫停，去年旅遊相關產品及服務收入縮減至4280萬元。

太陽城指，虧損主因衍生金融工具公允值變動的收益減少7億元，物業、經營權及設備減值虧損增加近2.9億元，延長發行可換股債券到期日而造成可換股債券公允值變動收益減少2.4億元，收購凱升控股的議價收購淨收益減少2.3億元，應佔合營公司虧損增加1.6億元等。

另外，公司間接全資附屬根據股東貸款協議向合營公司金曜授予本金額3000萬美元的貸款。金曜於到期日（今年2月28日）前尚未償還總金額約3490萬美元的貸款連同應計利息，而該金額已變為即時應付款項。同時，目前金曜亦結欠Alpha Era相同金額，而該金額尚未償還。

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