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【業績｜內需股】頤海國際去年少賺13.4%　派末期息約22分人幣　海底撈的收入佔比升至32%

股市 22:43 2022/03/23

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頤海國際去年少賺13.4%　派末期息約22分人幣　海底撈的收入佔比升至32%

頤海國際 （01579） 收市後公布，去年純利按年減少13.4%至7.66億元（人民幣，下同），但期內收入增加10.9%至59.4億元。頤海國際擬派末期股息每股21.9563分。

集團指，2021年調味品行業受需求疲軟、庫存積壓、成本上漲及社區團購分流等因素影響，整體呈緩慢恢復的態勢。火鍋調味料產品所得收入增加13.1%至36.1億元，佔總收入60.7%；中式複合調味料所得收入為5.3億元；方便速食產品所得收入增加10.6%至17億元。

期內，公司共新增了8款火鍋調味料產品、18款中式複合調味料產品及13款方便速食產品。

在關聯方銷售方面，海底撈集團旗下餐廳上半年逐步恢復經營，但仍受疫情散發、極端天氣及海底撈集團開店策略調整等因素影響。去年關聯方的銷售收入增長35.9%至19.4億元。而海底撈的收入佔比由26.2%提升至32.4%。

另外，集團全年電商渠道的銷售收入增長11.8%至3.2億元。截至去年底，集團在天貓、京東、拼多多等電商平台擁有7家旗艦店。

整體毛利率跌6.6個百分點至32.4%，主因油脂類等主要原材料價格上升，以及低毛利率的關聯方銷售產品和方便速食產品銷售佔比上升。

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港股 頤海國際（01579）

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