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【業績｜內房股】遠洋集團去年少賺5%　末期息2.6分人民幣　按年少逾六成

股市 22:43 2022/03/23

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【業績｜內房股】遠洋集團去年少賺5%　末期息2.6分人民幣　按年少逾六成

遠洋集團 （03377） 去年純利27.3億元人民幣，按年降5%。末期息每股0.026元人民幣，按年少65.3%。

去年公司營業額642.5億元人民幣，按年增長14%。毛利112.6億元人民幣，按年增8%。受國內房地產市場整體下行影響，去年毛利率18%，按年少1個百分點。

公司指，自2020年「三道紅線」政策實施以來，集團持續保持綠檔。流動比率1.65倍，前年底則為1.47倍。於去年底，集團尚未使用的融資額度為約2,322.3億元人民幣。

公司回顧去年7月起，行業形勢急轉直下，進入劇烈調整期。因融資政策收緊、銀行按揭貸款過度收縮，房地產企業資金承壓，甚至部分出現流動性危機，項目降價跑量。客戶因預期向下、擔憂交付而推遲入市，市場成交巨幅下滑，進一步加劇了房企現金流壓力。進入第四季度，政策開始糾偏調整，但市場預期仍未得到扭轉，下半年全國商品房銷售額同比降幅達17%。

內房短期形勢難言樂觀

展望今年，行業將面臨相對友好的政策環境和信貸環境，但「房住不炒」、「去槓桿、去產能」和「穩房價、穩地價、穩預期」等原則不會變。購房客戶、金融機構、供應商、政府等上下游產業鏈的信心與預期恢復仍需時日，經濟下行壓力帶來客戶購買意願及能力的下降不容忽視，短期行業形勢難言樂觀。

公司又指，去年房企資金短缺造成拿地和開工下降，今年將會短暫存在的供應不足的窗口，供需關係或將得到一定程度改善。多重因素作用下，行業將緩慢走出「市場底」，不會大起大落。中長期，集團仍看多房地產行業的良性循環和健康發展。城鎮化、城市更新帶來的市場需求仍長期存在，房地產依然是國民經濟循環和滿足人民群眾居住需求的重要行業。且經歷本輪快速出清和整合後，未來行業競爭或將減弱。行業將告別高周轉、高盈利、高風險的發展時代，整體從「熱帶」北歸到了「溫帶」，進入紅海、微利的時代，企業必須追求高質量、可持續的發展。

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