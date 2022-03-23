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【騰訊700業績】微信支付「拆骨」納入金融控股公司？ 騰訊劉熾平：曾探索成立需要　倘落實亦影響中性

股市 22:37 2022/03/23

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【騰訊700業績】微信支付「拆骨」納入金融控股公司？ 騰訊劉熾平：曾探索成立需要　倘落實亦影響中性

近日傳出內地監管部門或要求騰訊 （00700） 將旗下微信支付「拆骨」納入新成立的金融控股公司，騰訊總裁劉熾平稱，騰訊一直與監管機構密切合作，了解合規要求以及探索成立金融控股公司的需要。劉熾平又指，監管機構正在嘗試使用金融控股公司公司方式監控及降低系統性風險，認為長遠對行業有利。

劉熾平提到，近期有兩間金融控股公司獲發牌照，相信隨著時間推移，金控公司的框架和標準將變得更加清晰，並稱如果騰訊滿足相關標準並且有需要，騰訊將會進行相關工作。劉熾平補充，若設立金融控股公司，預計會涉及組織調整，但不影響實際業務，中期對騰訊的影響屬中性，從微眾銀行的經驗，監管機構一直支持持牌實體。

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