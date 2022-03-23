【業績｜餐飲股】九毛九去年多賺1.7倍至3.4億人幣　末期息6仙

▲ 九毛九去年多賺1.7倍至3.4億人幣 末期息6仙

九毛九 （09922） 收市後公布全年業績。九毛九去年純利按年升1.7倍至3.4億元（人民幣，下同），剔除全部非經常性支出或收益，經調整純利為3.8億元，按年升2.3倍。九毛九擬派發末期息0.06港元，不計上一個財年的特別息，按年增2倍。

期內，收入按年升54%至41.8億元，店舖層面經營利潤增1倍達8.1億元。集團指收入及純利增加主因太二餐廳網絡的持續擴張，以及去年的總餐廳營業天數較2020年增加。2021年因餐廳營運或堂食服務暫停而產生的估計收入損失約為3.66億元。

截至去年底止，九毛九共有470間店，按年增加89間，其中，太二按年增117間至350間，九毛九減少15間至83間。

「九毛九」及「太二」餐廳的同店銷售增長由負轉正「九毛九」品牌方面，同店銷售增長24.5%，翻座率由1.7升至1.9，惟顧客人均消費由60元略降至59元。「太二」方面，同店銷售增長5.7%，顧客人均消費由79元略升至80元，惟翻座率由3.8降至3.4，主因整體消費者情緒減弱及太二的餐廳網絡進一步擴張至低線城市及邊緣商圈。

集團於2021年下半年引入「賴美麗」品牌，擴大品牌組合，現已開設兩間賴美麗餐廳，提供青花椒烤魚及其他小菜及飲品。

集團指，將向全球市場擴張以獲得國際市場份額，繼續對潛在海外目標市場開展全面調查，認真評估及選擇進行擴張的適當地點，將優先考慮於華人人口眾多的國家進行未來擴張，例如新加坡、美國及 加拿大。

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