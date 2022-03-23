【業績】交銀國際去年少賺近七成　末期息銳減至5仙　資產管理及顧問分部蝕2億

交銀國際 （03329） 去年度純利2.6億元，按年少68.9%，擬派末期息5仙，按年少11仙。

去年公司的佣金及手續費收入為3.5億元，按年少14.2%；自營交易收入更按年銳減59.6%，至近4億元，雙雙拖累公司去年「收益及其他收入」按年跌25.2%。而作為收益的其中一部分「利息收入」，去年錄得7.6億元，按年多12.7%。公司去年總支出12.9億元，多2.6%。營業利潤按年少62.7%，至約3.5億元。稅前利潤亦少61.9%，至約3.5億元。

各分部收益方面，其中以「資產管理及顧問」錄得最多虧損，該分部去年稅前虧損2億元，按年擴大68.8倍。「投資及貸款」分部去年稅前利潤近5.1億元，按年少38.6%。

資產管理及顧問服務費收入按年少逾半

公司財務回顧提到，於去年，保證金客戶賬戶數目增至9586個。平均每月貸款結餘有所下降，去年度的保證金貸款利息收入為近1.8億元，按年少9%。去年共有98隻新股在香港聯交所上市，新股數量較前年少36.4%。首次公開發售集資總額為3289億元，較前年少17.8%。去年度公司的企業融資及承銷服務的佣金及手續費收入為1.27億元，按年少2.4%。

去年度，資產管理及顧問服務費收入減少5200萬元或51%，至5000萬元，其中包括管理費收入4770萬元，以及顧問服務費收入230萬元。自營交易虧損1.4億元，乃關於集團對其管理的若干資產管理安排回報的擔保。由於投資市場低迷，尤其是去年第四季度的中國房地產行業，公司的固定收益證券投資組合受到負面影響。公司自營交易收入約5.4億元，按年少45.4%。

展望方面，公司將以戰略高度全面推動數字化轉型，以金融科技引領業務發展，賦能用戶體驗及服務效率提升。集團將嚴格執行「審慎、穩健、合規」的風險偏好，堅守資產質量生命線，確保業務規模、發展質量和營運盈利均衡。

交銀國際今收報1.25元，無升跌。

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