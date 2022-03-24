港股便宜 5大港股大手回購要留意

港股近年估值受累中資股監管風潮及疫情，徘徊於低水平，然而這亦同時掀起公司回購股份的風氣。根據內地媒體統計，截至本周二(22日)，今年以來合共有102隻港股進行回購，累積合計回購金額達85億元，為去年同期的3倍。回購往往能推動股份價值，皆因假設公司盈利及派息不變，公司回購可減少上市股份數目，提高毎股盈利和派息。無獨有偶，近期亦有6隻較具實力的港股分別進行回購及宣布大規模回購計劃，值得留意。

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內地網購巨頭阿里巴巴(09988)日前宣布，將股份回購計劃總額從150億美元上調至250億美元，增幅逾6成，計劃有效期為兩年至2024年3月止。回購金額為近年中概股回購規模中最高。

智能手機生產商小米(01810) 在剛公布去年業績時亦宣布，以不定期按最高總額100億元於公開市場購回股份。小米指，於現況下進行股份購回可展示對自身業務展望及前景充滿信心，現有財務資源足以支持股份購回的同時，維持穩健的財務狀況。

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中國平安(02318)去年8月起已展開為期一年的回購計劃，回購資金總額介乎50億至100億元人民幣的A股股份回購方案。截至去年12月，公司已回購7,777萬股Ａ股，涉及39億元人民幣。公司聯席首席執行官兼首席財務官姚波在電話表示，現時公司的股價被低估，處在歷史的低位水平。除一直持續提高派息，也會進行回購。

滙豐(00005)上月公布業績時曾宣布，擬啟動進一步回購最多達10億美元的股份，待現時最多達20億美元的回購完成後展開。單計本周，滙豐於周一(21 日)至周三(23日)皆曾作出回購。

友邦(01299)月中亦公布，未來3年，於公開市場回購公司的普通股向公司股東返還高達100億美元的資本，惟實施的額度和步伐須視乎市場及地緣政治狀況而定。股份回購計劃的資金將以集團之可用資本及現金儲備撥付。友邦表示，若有過量資本超出集團需要，便會回饋股東，包括股份回購。

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