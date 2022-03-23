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【俄烏局勢】俄羅斯擬推一系列措施 以應對制裁衝擊

環球政經 21:38 2022/03/23

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據俄羅斯塔斯社報道，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）周二（22日）表示，俄羅斯政府計劃出台支持經濟的一系列措施，以應對西方制裁對俄經濟造成的衝擊。

米舒斯京表示，相關措施將涵蓋藥品進口、中小企業和地區發展、電力行業、設計開發等多個領域。

在藥品進口方面，俄政府計劃通過簡化註冊程序、便利採購程序、向製藥商和分銷商提供貸款利率補貼等方式，支持藥品和醫療器械進口。俄政府同時還將進一步實施藥品和醫療產品進口替代計劃，以確保在任何制裁之下，民眾都能夠買到必需的藥品。

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在中小企業和地區發展方面，俄政府擬擴大對中小企業支持，提供相關擔保協議，降低投資門檻，擴大獲得聯邦工業和科技園區創建補貼的地區名單，提高小企業參與積極性，啟動能更好滿足特定地區需求的項目。

在電力行業，相關措施將支持計劃近期建設新電廠或增加產能的公司。在設計開發方面，俄政府將通過一項特別計劃，以快速建立原先依賴進口的材料和工業部件生產能力。

在設計開發方面，俄政府將通過一項特別計劃，以快速建立原先依賴進口的材料和工業部件生產能力。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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