▲ 【電視廣播TVB】電視廣播去年虧損創新高 主席許濤：最壞時間已過去 今日公司更有能力應付競爭對手衝擊

電視廣播 （00511） 公布去年的公司股東應佔虧損為6.47億元，按年擴大1.3倍。主席許濤在電話會議中表示，公司已連續4年虧損，去年的虧損規模是歷史新高，虧損擴大原因包括公司主動加大對內容生產的投入，扭轉過去不顧一切消減成本的趨勢。他相信公司最壞時間已過去，今日公司比起一兩年前的公司，更有能力應付任何衝擊，包括來自外圍、社會經濟環境、疫情和競爭對手。

他解釋，公司現時有更好的團隊，而且今日不再像以往般單一倚賴以香港廣告收入作為最主要收入來源，目前在港電商業務、串流平台付費業務等，令公司能更有效對抗不可控的社會或經濟因素。

對於去年總營運成本成本增加，許表示，其中一個原因是電商收入規模增加，只要電商業務不斷增加，該部分的成本會繼續增加，節目內容方面去年已做了更多投入和嘗試，日後在該範疇的成本未必再於目前水平之上再有大增長。他說，隨着內容、電商、國內長視頻串流app「埋堆堆」等投入，這些範疇都會對未來收入有大幫助，相信中長線，甚至短線而言，投入產出比會是正向，能為公司帶來更多收入和利潤。

管理層：今年電商GMV目標逾10億元

許又指，期內公司收購士多短短數月，士多去年下半年業務比上半年增長約50%，帶動公司電商收入增長7倍，達2.4億元，有信心今年公司電商業務增長速度會保持較高水平。公司在內地直接面對用戶的長視頻串流app「埋堆堆」，已有600萬以上的月活躍用戶（MAU），另在內地社交媒體建立了超過7600萬個粉絲基礎，這些直接面對內地用戶的渠道和業務，會進一步加速內地業務發展速度，以及增加收入來源的多元。

無綫電視電商業務群總裁岑廸贊表示，今年電商GMV（平台總交易額）目標是超過10億元。上月單月完成GMV有9400萬元，按年增140%，而本月至今GMV已超過1億元，目前每日訂單超過1萬張。

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