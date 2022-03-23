【機迷熱話】《迪士尼鏡域對決》遊戲將於6月登場　集合迪士尼、PIXAR角色（附連結）

▲ 《迪士尼鏡域對決》遊戲於今（23日）開放註冊，並於6月正式登場。（官方預告影片截圖）

風靡全球的彼思動畫（PIXAR）和迪士尼（Disney）角色向來給人夢幻且具有童真的感覺，近日，曾開發《MARVEL: 超級爭霸戰》的遊戲開發商Kabam創作了《迪士尼鏡域對決》遊戲，各大角色變得勇武。該《迪士尼鏡域對決》遊戲更於今（23日）開放註冊【連結傳送門】，並於6月正式登場。

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《迪士尼鏡域對決》是一款RPG 智慧型手機遊戲，允許迪士尼和Pixar角色偏離原有的角色設定，每個角色都變得有力量，可以對抗被稱為Fractured的邪惡力量。Kabam今（23日）亦釋出遊戲預告片，影片中可見《美女與野獸》的貝兒公主、《怪獸電力公司》的毛毛等角色聚首一堂，手持武器與惡勢力開打。

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據悉，《迪士尼鏡域對決》將每個月更新新的章節，讓玩家繼續遊玩。「 Story Quests」將會介紹遊戲角色的背景故事，而「Event Quests」則作為限時活動，這個模式讓玩家保持新鮮感，及鼓勵他們進行消費。

Kabam和迪士尼目前並未有提到遊戲內「課金」的詳情，但可以肯定的是，《迪士尼鏡域對決》是一個免費下載的遊戲。

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責任編輯：吳嘉雯

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