【騰訊700】騰訊去年純利升41%勝預期 派末期息1.6元

騰訊控股（00700）公布截至去年12月底止全年業績，營業額按年升16.2%至5,601.18億元（人民幣，下同），符合市場預期。去年騰訊列帳基準純利2,248.22億元，按年升40.6%，每股基本盈利23.597元，派末期息1.6港元。

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其中，增值服務業務收入按年增長10%至2,916億元。本土市場遊戲收入增長6%至1,288億元，公司已對本土市場遊戲採取了一系列完備的未成年人保護措施。至於國際市場遊戲收入增長31%至455億元。網絡廣告業務收入增長8%至886億元。金融科技及企業服務業務收入增長34%至1,722億元。

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騰訊表示，去年第4季未成年人總時長按年減少88%，佔本土市場遊戲總時長的0.9%。未成年人總流水減少73%，佔本土市場遊戲總流水的1.5%，預期未成年人保護措施的影響將於今年下半年全面消化，待新版號發放後，相信將受惠於更多新遊戲的推出。

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對於內地監管機構考慮要求騰訊將微信支付納入新成立的金融控股公司，並要為微信支付申請單獨的支付牌照。騰訊執行董事兼總裁劉熾平表示，過去一直持續在探討成立金融控股公司的計劃及了解相關監管要求，認為一切基礎是以合規為先，人民銀行正推動建立金融控股公司框架，以提高系統性金融風險防範化解能力，現時人行批出兩家金融控股公司的設立許可，相信未來發展路向會愈來愈清晰。至於成立金融控股公司，他認為短期內對騰訊發展預期為中性，對現有業務無影響，長遠更可配合行業更健康發展。

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記者：張以正