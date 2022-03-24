【業績｜火鍋股】海底撈升7%　去年轉蝕逾41億人幣不派息、「啄木鳥」計劃下已永久關閉260家海底撈

▲ 海底撈去年轉蝕逾46億人幣不派息 「啄木鳥」計劃下已永久關閉260家海底撈

海底撈 （06862） 收市公布全年業績。海底撈去年收入雖然按年升43.7%至411.1億元（人民幣，下同），但業績由盈轉虧，蝕41.6億元，對上一個財年則錄得盈利3.1億元，不派末期息。

海底撈升7%，報14.18元，自3月15日10元低位反彈逾四成。

去年海底撈餐廳的總體平均翻檯率為每天3次，按年減少0.5次，顧客人均消費由110.1元下跌至104.7元。

海底撈指，2021年對海底撈來說是充滿挑戰的一年，就外部環境而言，新冠肺炎疫情時有反彈，民眾生活仍受到較大影響。自身方面，過去兩年我們快速的擴張戰略使得公司體量迅速擴大，管理難度加大。

集團去年11月啟動「啄木鳥」計劃，包括關停若干海底撈餐廳，去年底止，已有260家海底撈餐廳在「啄木鳥」計劃下永久關閉，32家餐廳暫時停業休整，因部分商業區尚未達到成熟期，長期客流量相對較低，經營業績不理想及附近的海底撈餐廳密度高。受影響的員工有機會繼續在集團工作，並未因餐廳關閉而裁員。另一方面，集團亦重新規劃了門店運營業務管理層級，明確了各級別工作內容、工作目標、考核標準和獎懲機制。

截至去年底止，期內雖然關閉了276家海底撈餐廳，但新開業有421家，海底撈餐廳總數為1,443間，其中1,329家位於中國大陸，114家位於港澳台地區及其他11個國家。

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