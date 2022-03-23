【失業援助】「臨時失業支援」計劃首日申請反應熱烈 截至下午6時已收超過6.5萬宗申請

早前第五波疫情嚴峻，港府在第六輪「防疫抗疫基金」下推出「臨時失業支援」計劃，提供一筆過1萬元資助，今日（23日）起接受申請，為期三星期，港府表示，計劃首日申請反應熱烈，截至下午六時，共收到超過65,800宗申請。

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

計劃為因第五波疫情而失去工作的人士提供協助，紓緩他們在重投工作前的財政壓力。合資格人士將獲發一筆過10,000元。全職或兼職僱員及自僱人士均可申請計劃。合資格人士可於4月12日（星期二）晚上11時59分前，前往網上申請系統提交網上申請表。

相關的計劃網站載有更多資料，包括申請資格、申請程序、守則及條款和承諾等。如有查詢，可以發送電郵至enquiry@tur.gov.hk、使用計劃網站的即時對話功能或致電熱線183 6128。熱線由3月18日運作至今共收到約62,000個查詢，主要關於計劃的申請資格和申請手續。申請人如須專人協助，亦可以透過熱線（183 6128）預約前往其中一個服務中心。

【疫情快訊】天水圍體育館暫託中心今投入運作 設有130張病床供輕症長者【下一頁】

【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請 一文看清申請步驟 （附申請連結及教學）【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂