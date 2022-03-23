林鄭月娥：現時隔離設施充足 社區隔離酒店將轉回檢疫酒店 讓準備回港香港居民或外傭預訂房間

本港自1月底開始第五波新冠疫情，及至2月中旬疫情轉趨嚴峻，公立醫院牀位及隔離措施不足，多家私人機構先後借出旗下酒店房間作為社區隔離措施。隨著政府下月1日取消對9個國家的禁飛令，近日預訂檢疫酒店房間需求大增，行政長官林鄭月娥周三（23日）表示，政府正積極與業界商討，將隔離酒店轉回為檢疫酒店，讓準備回港的香港居民或外傭可以預訂房間。

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林鄭月娥出席立法會的行政長官答問會，回應議員希望增加檢疫酒店房間的問題時說，當局正積極與個別酒店商討，將原本用作社區隔離設施的酒店轉為指定檢疫酒店，以供海外回港的香港居民和或來港工作的外籍傭工預訂。

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她表示，現時隔離設施充足，參加作為社區隔離設施的酒店未必用盡，當局會與個別酒店商討轉型為指定檢疫酒店。

她又指，同一酒店不能同時作隔離酒店和作指定檢疫用途，部分用作社區隔離設施的酒店已接收隔離人士，要待隔離人士離開，整間酒店消毒清潔後，才可供海外回港的香港居民或來港的外傭預訂。

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當被議員問到當公布將取消禁飛令後，本港檢疫酒店一房難求，政府會否考慮以收費方式，撥出方艙施設供抵港外傭入住，以應對本港外傭荒情況。林鄭月娥回應指，首階段會盡量用本地的酒店作為檢疫酒店，由於酒店有其本身預約系統，如果用其他政府設施做檢疫酒店，辦理預訂是很困難。

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記者：陳詠妍