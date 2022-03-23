  • 17°C
香港時間 : 2022323日 (三) 20:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700業績】騰訊去年人手大增3成、平均月薪7萬人幣　騰訊劉熾平：今年減慢人手增速、持續優化組織

股市 19:52 2022/03/23

分享：

【騰訊700業績】騰訊去年人手大增3成、平均月薪7萬人幣　騰訊劉熾平：今年減慢人手增速、持續優化組織

近期多次傳出互聯網巨頭裁員消息，騰訊上季財報顯示，截至去年底騰訊僱員約11.28萬人，按年大增31.3%。全年總酬金成本為955.23億元，按年增37.2%，以此推算，騰訊僱員平均月薪70588元，較2020年的67590萬元，按年增加4.4%或近3000元。

關於去年騰訊人員增長3成，劉熾平稱，過去行業增長較快以及競爭劇烈，故同行都在積極增聘，但現在行業出現根本性變化，大家要調整業務預期，更注重效率，預期騰訊今年人員增速較去年及前年下降。

劉熾平稱，將持續優化業務組織，聚焦有優勢、核心業務，並加大相關投入，而邊綠業務則有所調整，公司會繼續招聘工程師及畢業生，但社會招聘會有所減少。

相關文章：

【騰訊700業績】騰訊James Mitchell：減持上市公司投資屬正常舉動　資金回籠再投私營公司　去年處置京東股份收益782億元人幣

【騰訊700業績】騰訊劉熾平：平台降費影響不大　料當局解決未成年人保護問題後將重批遊戲版號　過去互聯網行業過分強調「零和競爭」

【騰訊700業績】騰訊上季收入增8%　經調整溢利248.8億人幣　同遜預期　業績前曾倒跌

港股 騰訊控股（00700） 騰訊

上一篇文章

【業績｜火鍋股】海底撈去年轉蝕逾46億人幣不派息　「啄木鳥」計劃下已永久關閉260家海底撈

下一篇文章

【業績】易鑫扭虧賺約2895萬元人幣　受惠毛利增加與信用減值虧損收窄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】英通脹達6.2%　30年最勁　道指期貨跌逾百點（不斷更新）
【美股期貨】英通脹達6.2%　30年最勁　道指期貨跌逾百點（不斷更新）
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【騰訊700業績】騰訊上季收入增8%　經調整溢利248.8億人幣　同遜預期　業績前曾倒跌
【騰訊700業績】騰訊上季收入增8%　經調整溢利248.8億人幣　同遜預期　業績前曾倒跌
【恒指夜期＋北水】北水吸資逾45億　12億買騰訊　恒指夜期跌214點失22000關（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水吸資逾45億　12億買騰訊　恒指夜期跌214點失22000關（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市升144點越兩萬二　阿里美股高港2%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市升144點越兩萬二　阿里美股高港2%（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴回購加碼100億至250億美元　副CFO：現價未反映價值、ADR延續港股強勢
【阿里巴巴9988】阿里巴巴回購加碼100億至250億美元　副CFO：現價未反映價值、ADR延續港股強勢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款