▲ 【騰訊700業績】騰訊去年人手大增3成、平均月薪7萬人幣 騰訊劉熾平：今年減慢人手增速、持續優化組織

近期多次傳出互聯網巨頭裁員消息，騰訊上季財報顯示，截至去年底騰訊僱員約11.28萬人，按年大增31.3%。全年總酬金成本為955.23億元，按年增37.2%，以此推算，騰訊僱員平均月薪70588元，較2020年的67590萬元，按年增加4.4%或近3000元。

關於去年騰訊人員增長3成，劉熾平稱，過去行業增長較快以及競爭劇烈，故同行都在積極增聘，但現在行業出現根本性變化，大家要調整業務預期，更注重效率，預期騰訊今年人員增速較去年及前年下降。

劉熾平稱，將持續優化業務組織，聚焦有優勢、核心業務，並加大相關投入，而邊綠業務則有所調整，公司會繼續招聘工程師及畢業生，但社會招聘會有所減少。

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