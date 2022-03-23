【YouTube】YouTube加入免費電視劇集　香港用戶有無份？

▲ YouTube將首次允許美國用戶播放數千個包含廣告但免費的電視節目。（YouTube官網圖片）

隨著Netflix、Disney+的興起，影片串流平台的競爭愈來愈激烈，YouTube更愈推愈多免費內容。據悉，YouTube將首次允許美國用戶播放數千個包含廣告但免費的電視節目，如《地獄廚房》、《心靈之地》和《未解之謎》。

YouTube現提供1,500部電影，還額外增加約4,000集免費電視劇集。本月，YouTube又增加了一系列新電影，包括《極速60秒》、《走佬俏佳人》和《律政俏佳人》，美國用戶可以通過觀看廣告而免費在YouTube觀看有關的電影及劇集。

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香港用戶有待公布

不過上述新加入的免費內容，暫時未有開放至其他國家及地區，香港用戶仍需等待YouTube的公布。

事實上，YouTube過往試圖以YouTube Originals創造自己的節目，以豐富平台上的內容。惟在本年年初，YouTube宣布停止YouTube Originals的大部分節目，並專注於Black Voices及YouTube Kids Funds的原創作品。

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儘管YouTube原創節目如《眼鏡蛇道館》取得成功，但並未對亞馬遜Prime Video和Netflix等服務構成太大威脅。外媒《Engadget》認為，YouTube此舉是仿效Netflix，以電影及劇集吸引用戶繼續使用其平台。

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責任編輯：吳嘉雯

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