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【Netflix】Netflix在台灣簽署合作協議　鞏固華語內容製作中心地位

商業 20:15 2022/03/23

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Netflix已與台灣文化內容策進院( Taiwan Creative Content Agency，TAICCA )簽署備忘錄，致力於向國際市場推廣台灣電視劇、電影、動畫及其他原創內容。（華燈初上Facebook圖片）

據Variety報道，Netflix已與台灣文化內容策進院( Taiwan Creative Content Agency，TAICCA )簽署備忘錄，致力於向國際市場推廣台灣電視劇、電影、動畫及其他原創內容，鞏固台灣作為華語內容製作的中心的地位。

【糧食供應】全球主要農業生產、出口國　烏克蘭今春季播種面積料減半

【英國經濟】英國2月份通脹率急升至6.2%　創30年來新高

根據聲明，這兩個機構將把台灣的電視劇、電影、動漫等原創內容推向國際市場，提供國際曝光率和營銷市場。

《華燈初上》第三季　成香港節目排行榜首位

台灣的文化內容策進院於2019年成立，並於2021年1月啟動「國際合作投資專案計畫」（Taiwan’s International Co-funding Program，TICP） 及其創意內容開發計劃 (Creative Content Development Program，CCDP)，新協議將允許Netflix參與這兩個融資計劃。

雖然Netflix沒有進軍中國內地市場，但近年亦加強收購不少當地作品放到其平台上播放，所以是次合作還加強了台灣作為華語製作中心的地位。

目前Netflix在台灣製作的劇集已取得一定成功，剛播出第三季的《華燈初上》在香港拿下了節目排行榜首位，其他引起關注的作品例子亦有《天橋上的魔術師》、《火神的眼淚》、《茶金》、《媽，別鬧了！》，以及即將播出的《模仿犯》等。

【共享單車】逾20架共享單車被惡意破壞　本地品牌LocoBike懸紅1萬緝兇

責任編輯：李智美

 

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