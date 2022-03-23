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嘉里物流收購 康復設備供應商普康醫學多數股權

股樓投資 20:30 2022/03/23

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嘉里物流(00636)再有動作，公司收購香港康復設備供應商普康醫學儀器有限公司的多數股權。此舉將進一步擴大嘉里物流在醫療範疇的服務能力，以及加強嘉里醫療品牌旗下醫療設備分銷業務的覆蓋。嘉里物流將運用旗下嘉里醫療及嘉里醫藥的資源，以支援普康在康復設備業於客戶群、物流及品牌方面的發展，並充分發揮與嘉里醫療及嘉里醫藥品牌其他業務的協同效應。嘉里物流周三收報17.38元，上升1.2%。

【異動股】中興通訊大升3成 獲美國法院結束緩刑期及不附加處罰   詳情請看【下一頁

嘉里物流預計，普康加入其產品組合後，嘉里物流聯網將可透過建立於復康行業的專門業務，進一步發展多元化產品，以及拓展其產品至服務業以及予消費者自用，支援居家安老，並擴大其向香港醫院及院舍銷售的產品種類。目前，嘉里醫療的專長在於心血管、外科及醫療消耗品，未來將為普康供應的產品提供物流服務，當中涵蓋儀器進口的國際貨運及於香港和澳門的綜合物流服務。

【長和系】打造出糧組合 長和系7大高息股逐個捉  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

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