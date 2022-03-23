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【智能手機】打低iPhone 三星Galaxy A12成去年出貨量最高手機

環球政經 20:55 2022/03/23

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根據市場調查公司Omdia最新一份報告顯示，去年全球最受歡迎的智能手機不是不是蘋果（AAPL）的iPhone，也不是高端的Android手機，而是三星（Samsung）的平價手機Galaxy A12。另外，可折疊式智能手機在去年的出貨量亦大增3倍。

報告稱，去年最受歡迎的智能手機是三星的 Galaxy A12 。去年累計出貨量為5,180萬部。這是三星首款銷量突破5千萬部的機型。這款在美國零售價約為180美元（約1,408元）備，也是三星的低階入門機之一。還有另外兩款廉價Android入門機進入前10名，同是三星的Galaxy A02位居第十，售價大約為140美元（約1,095元）。而小米Redmi 9A則排在第五，售價約80美元（約626元）。

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

 

至於手機巨頭蘋果則佔據了榜單其他位置，iPhone 12是該公司去年最受歡迎的款式，排名第二。iPhone 13和iPhone 11則緊隨其後。而售價相對昂貴的Pro和Pro Max型號則分別排在第六至第九。

報告又提到，可摺疊手機在去年是豐收的一年，出貨量約為900萬台，按年增長 309%。當中大部分的銷售都是出現在2021年下半年，出貨量高達89%，這很大程度上要歸功於三星Galaxy Z Fold 3以及Galaxy Z Flip 3的成功。

目前，三星佔據了可折疊智能手機市場88%的份額。Flip 3和Fold 3的出貨量大約為460萬台和250萬台，遠遠拋離第三名的華為的Mate X2，其以50萬台出貨量位居第三。該報告預計，今年可摺疊手機將增長到1,400萬部左右，到2026年更能增長到6,100 萬部，佔整體智能手機市場的3.6%份額。

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責任編輯：黃苑筠

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