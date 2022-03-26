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【3D打印】日本3D打印房屋　24小時完工、造價僅19萬元

12:00 2022/03/26

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香港房屋問題一直為人詬病，港府也正尋求有效快捷的方法，盼能解決房屋短缺的社會問題。近日，日本建築公司利用3D打印技術，在不足24小時內打印出堅固的球形房屋SPHERE House，大大減低建築時所需的人力和物料成本，造價只需300萬日圓（約19萬港元）。

【機械人】內地機械人博物館　3D打印人類面部特徵和四肢

據悉，該日本建築公司Serendix利用3D打印技術，在3小時內打印出20噸重的鋼筋混凝土框架後，機器繼續自動化施工，於一天內完成球形房屋SPHERE House。

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球形房屋SPHERE House由日本建築師Masayuki Sono設計而成，約佔10平方公尺，設計更於2015年贏得由美國國家航空航天局（NASA）舉辦的3D Printed Habitat Challenge（3D打印棲息地挑戰）獎項。 

建築時間短　隨時助興建臨時避難屋

Serendix表示，由於日本建築木工人手大量減少，另外傳統建築方法容易浪費材料，使傳統建屋成本增加，因此由2019年起便開始3D打印房屋專案，希望能透過3D打印緩解上述問題。該企強調，SPHERE House符合歐洲絕緣標準和日本高抗震標準，能融入多種環境，使住戶免受地震和颱風等自然災害影響。加上，建築時間短，若發生大規模自然災害，也可以在短時間內興建多間臨時避難所或房屋。   

事實上，全球各地積極以3D打印緩解房屋問題，如美國、荷蘭及中東等地已有3D打印房屋的例子。

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責任編輯：文睿

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