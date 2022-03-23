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【業績】金山軟件第四季盈轉虧　派發末期息0.12元

股市 19:42 2022/03/23

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【業績】金山軟件第四季盈轉虧　派發末期息0.12元

金山軟件 （03888） 公布去年全年業績，全年收益63.71億元（人民幣，下同），按年增長14%；期內營運溢利達13.6億元，按年增長27%；期內股東應佔溢利為3.95億元，按年下跌96%；派發末期息0.12港元，去年同期派發0.2港元。

盈利急跌，主要是由於去年沒有非持續經營業務的收入所致，金山軟件2020年因分拆金山雲在美國上市，由附屬公司轉為聯營公司，因而令期內金山軟件在非持續經營業務錄得溢利逾84億元。若以持續經營業務除稅前溢利計，按年跌44.8%至11.4億元。

收入方面，來自辦公軟件及服務業務的收益為32.65億元，按年增長45%，佔公司總收入的51%；來自網絡遊戲及其他業務的收益接近31.07億元，佔比49%，按年下跌7%。

單計第四季，虧損3.35億元，按年及按季盈轉虧，因為聯營公司金山雲及獵豹錄得虧損。收入18.2億元，按年升13.5%、按季升20.7%。

公司表示，辦公軟件及服務的增長，主要由於個人及機構訂閱業務持續快速增長，以及機構授權業務爆發增長所致。而現有的遊戲收益減少，部分被新推出手遊的收入貢獻所抵銷，因而全年網絡遊戲及其他業務的收益有所下跌。

另外，公司指，中國信創產業進入發力期，在政策依託下市場空間顯著擴大，政企用戶需求明顯增加，金山辦公集團流版式軟件產品訂單豐厚，推動國內機構授權業務繼續保持爆發式增長。

相關文章：【中概股股災】金山雲正探索來港上市　稱需獲監管部門批准和市場條件

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