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【Netflix手遊】Netflix推3大類手遊　射擊生存遊戲壓軸登場

科技 19:42 2022/03/23

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串流平台Netflix日前宣布將推出3款手機遊戲，包括壓軸登場的第一人稱射擊遊戲（First-person shooter，FPS）「Into The Dead 2: Unleashed」。 （官網截圖）

疫情下，人們的消遣活動也變得有限，因此不少手機遊戲研發公司也推出新的遊戲，以滿足市場需求。為搶攻遊戲市場，串流平台Netflix日前宣布將推出3款手機遊戲，包括壓軸登場的第一人稱射擊遊戲（First-person shooter，FPS）「Into The Dead 2: Unleashed」。 

【機迷熱話】仍然要等？　傳PS5 Pro最快2023年底推出

Netflix表示，日前已率先推出兩款手遊，包括角色扮演遊戲「This Is A True Story」和打磚塊遊戲「Shatter Remastered」。 惟暫未透露Into The Dead 2: Unleashed的推出日期。

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「This Is A True Story」是具有教育意義的角色扮演遊戲，主要講述一位非洲婦女每天為家人取水而奮鬥的真實故事，由開發商Frosty Pop 與 Charity: Water共同製作。而另外兩款遊戲「Shatter Remastered」，以及FPS殭屍生存遊戲「Into The Dead 2: Unleashed」，則早於2009年首次登陸PS3，是次Netflix將遊戲更新後再次推出。

事實上，自Netflix收購遊戲開發商Next Games和Night School後，一直著手發展手遊市場業務，如先後推出賽車和英雄聯盟等衍生遊戲，並將繼續擴大其手遊陣容。

【機迷熱話】美國動物保護組織PETA　藉《艾爾登法環》宣導愛護動物

【烏克蘭】EA制裁力度加大　俄羅斯選手禁止參與電競比賽

責任編輯：文睿

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）將於本周五（18日）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

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