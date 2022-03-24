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【烏克蘭戰爭】俄諾貝爾和平獎得主拍賣獎章 助烏難民

環球社會熱點 08:05 2022/03/24

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俄羅斯獨立報《新報》總編輯穆拉托夫去年獲諾貝爾和平獎，以表揚其維護言論自由所作出的努力。穆拉托夫周二（22日）宣布將會捐出其去年獲得的諾貝爾和平獎章，將慈善拍賣所得款項捐贈給烏克蘭難民。

俄愛國棋王支持普京侵烏 被罰禁賽半年 【下一頁】

穆拉托夫（Dmitry Muratov）與菲律賓新聞網站Rappler共同創辦人雷薩（Maria Ressa）因捍衛言論自由，去年共同獲得諾貝爾和平獎。

穆拉托夫周二在《新報》（Novaya Gazeta）發表文章，表示將諾貝爾和平獎章捐贈予烏克蘭難民基金會作拍賣，所得款項全數支援烏國難民。

他在文中呼籲俄羅斯停火及交換囚犯、安排將士兵遺體送返俄國，設立人道主義走廊及提供援助，支持烏國難民。他亦鼓勵民眾幫助難民、傷者及兒童。

穆拉托夫於1993年有份創立《新報》，1995年起擔任總編輯。《新報》屬俄羅斯少數批評克里姆林宮的媒體之一，曾公開譴責俄入侵烏克蘭，成為政府首要打擊對象。

俄示威者遭拘捕 全因舉一張標語 【下一頁】

俄羅斯3月初制定假新聞法，禁止將俄羅斯對烏克蘭的特殊軍事行動形容為戰爭或入侵。《新報》宣布從網站及社交媒體渠道刪除部分烏克蘭戰爭內容，但會繼續報道新聞。

《新報》早前更刊登俄羅斯電視台編輯舉反戰標語的新聞圖片作頭版，但使用模糊效果來處理反戰標語字眼。

責任編輯：郭麗明

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