【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】離島環島遊第二回 7.8k坪洲輕鬆遊

上回講到長洲環島跑步,今次坪洲環島就更加輕鬆,因為整個島最高的手指山只有95米高,而全島走一圈都不夠8公里,兩小時慢跑加欣賞風景,輕鬆愜意。

坐船到坪洲碼頭,可先到附近大街醫醫肚,吃飽再上山和環島。坪洲雖然沒有任何私人汽車,但都要留意不時出沒的單車。位於永安街的祺森冰室開業五十多年,蝦多士最出名,新鮮香脆十分好吃。跟著可以去附近永興街的A NOY麵包舖,芝麻餅及合桃酥大大塊,兩個買齊都係九元,一路行一路食香濃好味大滿足。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

接著可行出海旁,朝著元嶺仔及南灣新村方向,於南灣新村會見到手指山路牌,上到山頂村公廁可以轉右沿坪洲家樂徑經過南灣,再轉左上大窩村,最後經過長長樓梯就上到手指山最高點了。坦白說手指山沒甚麼特別,只有一個涼亭,上山落山都是樓梯,不如快快打個卡落山去海邊繼續行更好。

▼ 點擊圖片放大

落山會先經過坪洲配水庫,左邊有條路往銀洲仔亭,對面是銀洲,能見度好時更可遠望維港兩岸。回頭後沿家樂徑往坪洲北面進發,經前坪洲戲院到龍母廟,再沿東灣沙灘旁的友榮街向北跑,很快就會見到釣魚公觀景亭路牌指示,沿路繼續前往。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映:【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵?

到了坪愉徑,顧名思義,沿路可望對面愉景灣。去到釣魚公亭附近,應該是釣魚勝地,見到有人釣魚,附近亦有釣魚公石,值得細賞。根據介紹,坪洲基於地理及歷史的因素,得以保留百分之六十的天然海岸,沿岸有多種生物及海岸雀鳥,大家可以加留意。

▼ 點擊圖片放大 +2

沿坪愉徑去到尾,可先轉右到大利島走走。大利島上曾有大利灰泥廠,故以此為名。現時島上雖只得污水處理廠及廢物轉運站,但通往大利島之坪利路橋,以及大利島岸邊沙灘石景風景也美。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 大利島沙難石景。 ▲ 大利島遠望坪洲碼頭一帶。

去完大利島,就可經坪利路休憩處返回起點,全長約7.8公里。跑完未有船,或想休息多會,不妨去碼頭旁的咖啡店飲杯咖啡,也相當不錯。

▲ 碼頭旁這間咖啡店平日也多人幫襯,大家不妨試試。



同場加映:【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

作者 _Clayton Lauw (劉茸)簡介 :

跑齡 10 多年的傳訊公關,跑咗 20 個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力, 2020 年 5 月有幸成為虛擬跑步比賽「 Runner’s World HK V-Run 2020 」男子公開組冠軍

更多跑呀跑,跑咗去邊? @Clayton Lauw 的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!