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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】離島環島遊第二回 7.8k坪洲輕鬆遊

名人薈萃 08:01 2022/03/24

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上回講到長洲環島跑步，今次坪洲環島就更加輕鬆，因為整個島最高的手指山只有95米高，而全島走一圈都不夠8公里，兩小時慢跑加欣賞風景，輕鬆愜意。

坐船到坪洲碼頭，可先到附近大街醫醫肚，吃飽再上山和環島。坪洲雖然沒有任何私人汽車，但都要留意不時出沒的單車。位於永安街的祺森冰室開業五十多年，蝦多士最出名，新鮮香脆十分好吃。跟著可以去附近永興街的A NOY麵包舖，芝麻餅及合桃酥大大塊，兩個買齊都係九元，一路行一路食香濃好味大滿足。

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接著可行出海旁，朝著元嶺仔及南灣新村方向，於南灣新村會見到手指山路牌，上到山頂村公廁可以轉右沿坪洲家樂徑經過南灣，再轉左上大窩村，最後經過長長樓梯就上到手指山最高點了。坦白說手指山沒甚麼特別，只有一個涼亭，上山落山都是樓梯，不如快快打個卡落山去海邊繼續行更好。

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落山會先經過坪洲配水庫，左邊有條路往銀洲仔亭，對面是銀洲，能見度好時更可遠望維港兩岸。回頭後沿家樂徑往坪洲北面進發，經前坪洲戲院到龍母廟，再沿東灣沙灘旁的友榮街向北跑，很快就會見到釣魚公觀景亭路牌指示，沿路繼續前往。

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同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

到了坪愉徑，顧名思義，沿路可望對面愉景灣。去到釣魚公亭附近，應該是釣魚勝地，見到有人釣魚，附近亦有釣魚公石，值得細賞。根據介紹，坪洲基於地理及歷史的因素，得以保留百分之六十的天然海岸，沿岸有多種生物及海岸雀鳥，大家可以加留意。

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沿坪愉徑去到尾，可先轉右到大利島走走。大利島上曾有大利灰泥廠，故以此為名。現時島上雖只得污水處理廠及廢物轉運站，但通往大利島之坪利路橋，以及大利島岸邊沙灘石景風景也美。

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  • 大利島沙難石景。 大利島遠望坪洲碼頭一帶。

去完大利島，就可經坪利路休憩處返回起點，全長約7.8公里。跑完未有船，或想休息多會，不妨去碼頭旁的咖啡店飲杯咖啡，也相當不錯。

碼頭旁這間咖啡店平日也多人幫襯，大家不妨試試。


同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

 

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:
跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，20205月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

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