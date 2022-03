新書揭拜登妻與賀錦麗關係緊張「點解揀佢做副手？」

美國總統拜登曾公開表態有意角逐連任,又透露希望副總統賀錦麗繼續擔任其副手。但《紐約時報》記者即將出版的新書卻爆料,指拜登妻子吉爾與賀錦麗的關係緊張,吉爾據報更曾經質疑拜登為何要選擇夥拍賀錦麗參選。

《紐約時報》記者Jonathan Martin及Alex Burns的新書《This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America’s Future》,將於今年5月3日出版,主要講述2020年美國總統大選及拜登(Joe Biden)入主白宮首年的經歷。

美國政治新聞網站《Politico》引述新書摘錄,指早於拜登與賀錦麗(Kamala Harris)以對手身份於民主黨總統初選辯論對壘時,吉爾(Jill Biden)就已不滿賀錦麗。

據悉,賀錦麗在辯論時批評拜登多年前曾與種族隔離主義的國會議員合作,拜登更形容這是一個政治文明的時代。

而賀錦麗當時稱她不相信拜登是種族主義者,但她不滿拜登認同種族隔離主義的國會議員有名譽,因為她相信這些人的名譽和事業成就是建立於種族隔離之上。

新書指當拜登選擇賀錦麗成為競選副手時,吉爾曾表示不認同,更反問:

美國起碼有幾百萬人可以揀,點解要揀攻擊(拜登)嗰個?

(There are millions of people in the United States. Why do we have to choose the one who attacked Joe?)