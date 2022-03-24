新書揭拜登妻與賀錦麗關係緊張「點解揀佢做副手？」

美國總統拜登曾公開表態有意角逐連任，又透露希望副總統賀錦麗繼續擔任其副手。但《紐約時報》記者即將出版的新書卻爆料，指拜登妻子吉爾與賀錦麗的關係緊張，吉爾據報更曾經質疑拜登為何要選擇夥拍賀錦麗參選。

拜登連老婆都認錯？竟稱「她」為第一夫人 【下一頁】

《紐約時報》記者Jonathan Martin及Alex Burns的新書《This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America’s Future》，將於今年5月3日出版，主要講述2020年美國總統大選及拜登（Joe Biden）入主白宮首年的經歷。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

美國政治新聞網站《Politico》引述新書摘錄，指早於拜登與賀錦麗（Kamala Harris）以對手身份於民主黨總統初選辯論對壘時，吉爾（Jill Biden）就已不滿賀錦麗。

據悉，賀錦麗在辯論時批評拜登多年前曾與種族隔離主義的國會議員合作，拜登更形容這是一個政治文明的時代。

而賀錦麗當時稱她不相信拜登是種族主義者，但她不滿拜登認同種族隔離主義的國會議員有名譽，因為她相信這些人的名譽和事業成就是建立於種族隔離之上。

【烏克蘭戰爭】北約指白俄或參戰 數日內聯俄攻烏 【下一頁】

新書指當拜登選擇賀錦麗成為競選副手時，吉爾曾表示不認同，更反問：

美國起碼有幾百萬人可以揀，點解要揀攻擊（拜登）嗰個？ （There are millions of people in the United States. Why do we have to choose the one who attacked Joe?）

不過吉爾的團隊重申，吉爾不會對這本書或任何書的內容發表評論。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲