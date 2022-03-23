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【業績】珠江船務去年純利減11%末期息2仙　新渡輪去年客運量達1280萬人次

股市 18:51 2022/03/23

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【業績】珠江船務去年純利減11%末期息2仙　新渡輪去年客運量達1280萬人次

珠江船務 （00560） 公布，去年純利減少11.5%至4407.4萬元，主要由於非經營性疫情補助大減影響，經營業務溢利升62.1%至8064.7萬元。末期息維持2仙。

集團持有新渡輪40%股權，去年11月與環境保護署簽訂電動渡輪實驗計劃津貼協議，把握綠色船舶更新發展機遇。珠江船務指，去年本地渡輪客運量為1280.3萬人次，按年升13.5%，因本地居民於假日離島郊遊及參加節慶活動意慾增強，帶動新渡輪客運量及票務收入顯著上升。

年內，集裝箱運輸量實現141.5萬TEU，升3.7%；散貨運輸量實現65.5萬噸，跌33.4%；碼頭裝卸業務方面，集裝箱裝卸量實現115.8萬TEU，升1.5%；散貨裝卸量實現785.萬噸，跌36.5%；集裝箱拖運量22.6萬TEU，上升1.8%。

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港股 業績公布 客運量 渡輪 珠江船務（00560）

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