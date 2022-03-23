【恒大汽車 708】 許家印現身「恒馳 5」量產動員大會 提出「大幹3個月」 6月22日實現恒馳5量產

中國恒大（03333）主席許家印缺席昨晚（23日）的投資人會議，卻出現在恒大汽車（00708）「大幹3個月 實現恒馳5量產」的動員大會上。據內媒報道，許家印提出要求，指汽車集團要日夜奮戰，努力拼搏，號召全員大幹3個月，目標6月22日要實現「恒馳5」量產。

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早於今年1月12日，恒大汽車已宣布「恒馳5」首車已正式下綫，比原定時間提前12天，而據工信部2月份公布的《道路機動車輛生產企業及產品公告》（第353批）名單中出現了「恒馳5」的名字，該車型現已通過工信部新車一個月公示期，具備銷售資格。而隨著「恒馳5」下綫後，有消息拍恒大汽車第二款車型「恒馳6LX」落地。

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記者：郭秀慧